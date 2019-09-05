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В офисе ФБК и штабе Навального прошли обыски 

Lenta.ru + ещё 6 4 часа назад
В офисе ФБК и штабе Навального прошли обыски
Фото: Леонид Волков в Twitter
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студии канала «Навальный Live», а также в московском штабе Алексея Навального проходят обыски. Об этом сообщил глава штаба Алексей Волков в Twitter.
Волков рассказал, что люди в масках одновременно пришли в студию, штаб и офис. Он считает, что цель обысков — сорвать прямой эфир Алексея Навального. Несмотря на это, Навальный вышел в эфир прямо из коридора.
Сотрудники сообщают, что к штабу Навального подъехал автозак. По их словам, силовики выломали дверь в офис, никого не выпускают наружу и не пускают внутрь.
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Происшествия , Алексей Навальный , Фонд борьбы с коррупцией
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