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Суд продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Суд продлил арест аспиранту МГУ
Фото: РИА Новости
Головинский суд Москвы в четверг продлил срок содержания под стражей до 7 декабря аспиранту МГУ Азату Мифтахову, подозреваемому в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Евдокимова.
"Суд продлил срок содержания под стражей до 7 декабря", — сказала собеседница агентства.
Мифтахов обвиняется по части 2 статьи 213 (хулиганство группой лиц по предварительному сговору) и подозревается по части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ. Речь идет о событии, когда в конце января 2018 года в офис "Единой России" бросили дымовую шашку.
Мифтахова задержали 1 февраля в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки. После этого, по заявлению защиты, он "пропал", а затем нашелся в изоляторе временного содержания.
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Происшествия , МГУ , Единая Россия , РИА Новости , Москва
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