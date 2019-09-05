Суд продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову

Головинский суд Москвы в четверг продлил срок содержания под стражей до 7 декабря аспиранту МГУ Азату Мифтахову, подозреваемому в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Евдокимова.

"Суд продлил срок содержания под стражей до 7 декабря", — сказала собеседница агентства.

Мифтахов обвиняется по части 2 статьи 213 (хулиганство группой лиц по предварительному сговору) и подозревается по части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ. Речь идет о событии, когда в конце января 2018 года в офис "Единой России" бросили дымовую шашку.

Мифтахова задержали 1 февраля в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки. После этого, по заявлению защиты, он "пропал", а затем нашелся в изоляторе временного содержания.