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Суд арестовал самолет экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева 

ТАСС 4 часа назад
Суд арестовал самолет экс-совладельца Промсвязьбанка
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Москвы арестовал самолет экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева в качестве обеспечительных мер по иску кредитной организации к ее бывшим владельцам и топ-менеджерам на 282 млрд рублей, говорится в определении суда от 4 сентября.
" [Суд определил] принять обеспечительные меры в виде наложения ареста в отношении самолета Bombardier Challenger 650, бортовой номер OE-LAN, серийный номер 6088, принадлежащего Алексею Николаевичу Ананьеву", — говорится в материале.
В мае суд арестовывал самолет Алексея Ананьева, однако в июне обеспечительные меры были сняты, так в отношении воздушного судна "не было установлено обстоятельств, свидетельствующих о зарегистрированных правах на него".
Решение об аресте было принято после того, как истец предоставил копию выписки из публичного реестра воздушных судов Австрии. Также, по мнению суда, непринятие ареста самолета может затруднить исполнение итогового судебного акта, поскольку отчуждение ответчиком имущества при удовлетворении иска "будет напрямую препятствовать восстановлению возможно нарушенного права истца".

Арест имущества

Всего в перечне арестованного имущества — более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, принадлежащих Ананьевым, автомобили, а также здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства и доли в компаниях. Арестовано было имущество не только самих ответчиков, но и их родственников.
Позднее суд отменил арест части активов брата Алексея Ананьева Дмитрия, сняв обеспечение с 80% его зарплаты и иных доходов. Также арест был снят с 80% доходов с банковских счетов его брата, бывшего совладельца ПСБ Алексея Ананьева.
Промсвязьбанк пытается взыскать с экс-владельцев, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных лиц банка возмещение ущерба, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания ответчиками убыточных сделок.
Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
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Комментарии1
Происшествия , Алексей Ананьев , Росимущество , Промсвязьбанк , Центральный банк России , Москва
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