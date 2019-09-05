Карантин по бешенству ввели в Новой Москве

На территории поселения Краснопахорское Троицкого административного округа Москвы до 5 ноября действует карантин по бешенству. Два месяца там запрещено проводить выставки домашних животных, торговать ими и вывозить за пределы территории. Отлов диких животных тоже запрещён.

Установить карантин на территории поселения Краснопахорское Троицкого административного округа Москвы до 5 ноября 2019 года, — говорится в распоряжении мэра столицы на официальном сайте.

В этой местности был выявлен случай заболевания бешенством дикого животного.