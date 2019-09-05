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В Минобороны назвали причину крушения вертолёта Ми-8 

RT на русском + ещё 6 43 минуты назад
В Министерстве обороны России рассказали о причине крушения военного вертолёта Ми-8 в Саратовской области.
Отмечается, что падение произошло из-за разрушения одной из стоек шасси.
«5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлётно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Уточняется, что экипаж вертолёта сумел безопасно покинуть машину и не пострадал.
Ранее СМИ сообщили о падении военного вертолёта Ми-8 в Саратовской области.
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Происшествия , Видео , Министерство обороны , РИА Новости , Саратовская Область
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