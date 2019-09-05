Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прогулочный катер потерпел крушение у берегов Крыма 

Свободная пресса + ещё 9 4 часа назад
Прогулочный катер затонул у берегов Крыма
Фото: РИА Новости
Прогулочный катер «Камелот» днем 5 сентября перевернулся в акватории Черного моря вблизи города Судак. В настоящее время ведутся поиски одного пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе УМЧС по Крыму.
ЧП произошло в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина. Плавсредство длиной 7 метров перевернулось в результате волнения моря. На борту катера находилось 13 пассажиров и один член экипажа, пишет НСН.
«12 человек незамедлительно подняты на борт, им оказана первая помощь. Они доставлены в бухту Бугас. В настоящее время ведутся поиски одного человека. Причины происшествия установят эксперты», — рассказали в ведомстве.
Свободная пресса: последние новости
На архипелаге Шпицберген из-за глобального потепления начали подниматься гробы На архипелаге Шпицберген из-за глобального потепления начали подниматься гробы Экипаж разбившегося военного Ми-8 госпитализирован Экипаж разбившегося военного Ми-8 госпитализирован Активист Котов получил четыре года колонии Активист Котов получил четыре года колонии
Происшествия , Республика Крым , Судак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме отреагировали на заявление Собчак о Крыме
В Госдуме отреагировали на заявление Собчак о Крыме83
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада190
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября71
Путин одобрил новый мегапроект
Путин одобрил новый мегапроект2
Умер исполнитель песни «Снег кружится»
Умер исполнитель песни «Снег кружится»24
Видео
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
00:45
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
В мире
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес Другое
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
06:20
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
Политика
Минобороны выступило с заявлением
00:35
Минобороны выступило с заявлением
Армия
Российские спецназовцы погибли в Сирии
04:55
Российские спецназовцы погибли в Сирии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение