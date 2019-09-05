Прогулочный катер затонул у берегов Крыма

Прогулочный катер «Камелот» днем 5 сентября перевернулся в акватории Черного моря вблизи города Судак. В настоящее время ведутся поиски одного пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе УМЧС по Крыму.
ЧП произошло в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина. Плавсредство длиной 7 метров перевернулось в результате волнения моря. На борту катера находилось 13 пассажиров и один член экипажа, пишет НСН.
«12 человек незамедлительно подняты на борт, им оказана первая помощь. Они доставлены в бухту Бугас. В настоящее время ведутся поиски одного человека. Причины происшествия установят эксперты», — рассказали в ведомстве.