Прогулочный катер затонул у берегов Крыма

Прогулочный катер потерпел крушение у берегов Крыма

Прогулочный катер «Камелот» днем 5 сентября перевернулся в акватории Черного моря вблизи города Судак . В настоящее время ведутся поиски одного пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе УМЧС по Крыму.

ЧП произошло в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина. Плавсредство длиной 7 метров перевернулось в результате волнения моря. На борту катера находилось 13 пассажиров и один член экипажа, пишет НСН.