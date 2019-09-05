Ми-8 упал в Саратовской области

Вертолет Ми-8 упал сразу после взлета и загорелся. Данных о пострадавших пока нет, сообщил Telegram-канал 112.

«Только что вертолёт Ми-8 разбился в Саратовской области. Упал сразу после взлёта и загорелся», — отмечается в сообщении.

По данным осведомленного источника ТАСС, Ми-8 жестко сел в районе поселка Сокол.

«Данные о пострадавших и возможных повреждениях воздушного судна уточняются», — заявил источник, пояснив, что по предварительной информации, вертолет принадлежит одной из силовых структур.

При этом Telegram-канал Mash сообщил, что «экипаж и пассажиры упавшего вертолета живы».