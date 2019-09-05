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Ми-8 упал в Саратовской области 

Рамблер + ещё 6 6 минут назад
Вертолет Ми-8 упал сразу после взлета и загорелся. Данных о пострадавших пока нет, сообщил Telegram-канал 112.
«Только что вертолёт Ми-8 разбился в Саратовской области. Упал сразу после взлёта и загорелся», — отмечается в сообщении.
По данным осведомленного источника ТАСС, Ми-8 жестко сел в районе поселка Сокол.
«Данные о пострадавших и возможных повреждениях воздушного судна уточняются», — заявил источник, пояснив, что по предварительной информации, вертолет принадлежит одной из силовых структур.
При этом Telegram-канал Mash сообщил, что «экипаж и пассажиры упавшего вертолета живы».
Происшествия , Армия , Видео , Войска , Катастрофы , Пожары , Саратовская Область
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