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Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США 

Lenta.ru + ещё 32 34 минуты назад
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Фото: РИА Новости
Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
Дипломаты посетили Госдепартамент и потребовали, чтобы США отозвали запрос на экстрадицию Коршунова.
«Порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима. Она идет вразрез с нормами международного права, а также ведет к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений», — заключили в посольстве.
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Происшествия , Александр Коршунов , Объединенная двигателестроительная корпорация , Госдеп США , США
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