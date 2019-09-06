Посольство России потребовало США отозвать запрос на экстрадицию россиянина Коршунова

Посольство России в США выразило решительный протест в связи с задержанием по запросу Соединенных Штатов в Неаполе сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщает ТАСС.

Москва также требует от Вашингтона отозвать запрос на его экстрадицию россиянина.

Там отметили, что дипломаты посетили Госдепартамент в связи с арестом Коршунова в Италии. Представители дипведомства потребовали объяснить причины его задержания.

Ранее в минюсте США заявили, что задержанный в Италии сотрудник ОДК обвиняется в США в попытке кражи коммерческой тайны.