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Посольство России потребовало США отозвать запрос на экстрадицию россиянина Коршунова 

Газета.Ru + ещё 47 5 часов назад
Посольство России в США выразило решительный протест в связи с задержанием по запросу Соединенных Штатов в Неаполе сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщает ТАСС.
Москва также требует от Вашингтона отозвать запрос на его экстрадицию россиянина.
Там отметили, что дипломаты посетили Госдепартамент в связи с арестом Коршунова в Италии. Представители дипведомства потребовали объяснить причины его задержания.
Ранее в минюсте США заявили, что задержанный в Италии сотрудник ОДК обвиняется в США в попытке кражи коммерческой тайны.
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Происшествия , Видео , Протесты в России , США
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