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Сотрудник полиции ДНР пострадал при взрыве в Донецке 

ТАСС + ещё 9 3 часа назад
В Донецке от взрыва пострадал полицейский
Фото: РИА Новости
Сотрудник полиции Донецкой народной республики (ДНР) пострадал при взрыве в Калининском районе в восточной части Донецка. Об этом сообщает в четверг Донецкое агентство новостей (ДАН).
"Сотрудник коммунальных служб обнаружил неизвестный предмет около неработающего кинотеатра "Донецк", вызвал полицию. Приехал наряд, когда один из сотрудников попробовал приблизиться к тому месту, прогремел взрыв", — цитирует очевидца инцидента ДАН.
Состояние пострадавшего не уточняется. Отмечено, что взрыв произошел в непосредственной близости от школы и детского сада.
"Когда услышали взрыв, мы, учителя, выбежали на улицу, чтобы забрать детей с перемены и отвести в здание. Учебный процесс решили не прерывать, поняли, что угрозы жизням детей нет", — сообщила ДАН сотрудница школы.
По сообщению корреспондента агентства, район происшествия оцеплен, саперы ведут поиск взрывоопасных предметов. Также вблизи места взрыва находятся машины скорой помощи.
ТАСС: последние новости
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Происшествия , Донецк
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