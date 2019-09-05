В Донецке от взрыва пострадал полицейский

Сотрудник полиции ДНР пострадал при взрыве в Донецке

Сотрудник полиции Донецкой народной республики (ДНР) пострадал при взрыве в Калининском районе в восточной части Донецка . Об этом сообщает в четверг Донецкое агентство новостей (ДАН).

"Сотрудник коммунальных служб обнаружил неизвестный предмет около неработающего кинотеатра "Донецк", вызвал полицию. Приехал наряд, когда один из сотрудников попробовал приблизиться к тому месту, прогремел взрыв", — цитирует очевидца инцидента ДАН.

Состояние пострадавшего не уточняется. Отмечено, что взрыв произошел в непосредственной близости от школы и детского сада.

"Когда услышали взрыв, мы, учителя, выбежали на улицу, чтобы забрать детей с перемены и отвести в здание. Учебный процесс решили не прерывать, поняли, что угрозы жизням детей нет", — сообщила ДАН сотрудница школы.

По сообщению корреспондента агентства, район происшествия оцеплен, саперы ведут поиск взрывоопасных предметов. Также вблизи места взрыва находятся машины скорой помощи.