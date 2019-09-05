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В Москве объявился новый «лимонадный отравитель» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
В Москве появился новый «лимонадный отравитель»
Фото: depositphotos.com
В Москве появился второй «лимонадный отравитель», он знакомится с жертвами и угощает их газировкой со снотворным, после чего грабит, сообщают СМИ.
Пострадавший от действий отравителя обратился в правоохранительные органы 4 сентября, передает РЕН-ТВ.
По словам мужчины, он 2 сентября отдыхал в Сосновском парке на Нахимовском проспекте. С ним начал общаться неизвестный, представившийся Андреем. Новый знакомый угостил приятеля кока-колой, после чего потерпевший почувствовал слабость и заснул.
После пробуждения потерпевший обнаружил, что у него пропал телефон, деньги, банковские карты и кроссовки, общая сумма ущерба составила 40 тыс. рублей, отмечает канал.
Напомним, в июне стало известно, что за месяц в центре столицы отравили и ограбили более 20 человек. В итоге полиция задержала 26-летнего Мурата Сабанова.
По данным следствия, он начал совершать преступления еще весной. Сабанов угощал своих жертв газировкой, в которую, как сообщалось, добавлял феназепам. Потерявших сознание людей он грабил. На подозреваемого завели семь уголовных дел, позднее он был арестован.
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Происшествия , Криминал , Мурат Сабанов , МВД , Москва
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