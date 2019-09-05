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Equinor сообщила о разливе нефти на Багамах после урагана «Дориан» 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Ураган «Дориан» отправил Багамы на путь к экокатастрофе
Фото: РИА Новости
Норвежская нефтегазовая группа Equinor (ранее Statoil) сообщила о разливе нефти на терминале на Багамских островах после урагана "Дориан".
"По предварительной оценке South Riding Point с воздуха обнаружено, что терминалу был нанесен ущерб, и была замечена нефть на земле за пределами береговых резервуаров", — говорится в сообщении.
На момент приближения урагана на терминале находилось 54 сотрудника компании, которые работали там до 31 августа.
Компания отмечает, что пока слишком рано говорить об объемах разлива, при этом на данный момент нет свидетельств того, что нефть могла попасть в море. Несмотря на улучшение погодных условий, состояние дорог и наводнение по-прежнему мешают компании точнее оценить ситуацию и масштаб повреждений терминала. Equinor уведомила о случившемся местные власти и продолжает поддерживать с ними диалог.
В пятницу ураган "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Четыре американских штата — Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина — объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана". В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова. Также ураган нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.
Нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — норвежское государство.
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Происшествия , Экология
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