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Полиция выявила в «Укрэнерго» схему хищения в 1,6 миллиона долларов 

РИА Новости + ещё 5 5 часов назад
В «Укрэнерго» выявили схему хищения в 1,6 млн долларов
Фото: РИА Новости
Правоохранители Украины подтвердили обыски в НЭК "Укрэнерго" и сообщили, что следственные действия связаны с хищением госсредств чиновниками компании на сумму почти в 1,6 миллиона долларов.
Ранее в четверг агентство РБК Украина сообщило, что на территории "Укрэнерго" проводятся обыски. По его словам собеседника агентства, сотрудники экономического отдела Нацполиции проводят изъятие документов по проекту строительства волоконно-оптической линии связи ХАЭС-РАЭС. Обыски проводятся в Киеве и области, Харькове и Львове.
"В рамках уголовного дела были установлены и задокументированы факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия. По предварительным данным сумма ущерба составляет более 40 миллионов гривен (почти 1,6 миллиона долларов)", — сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
В настоящее время в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к противоправной деятельности, правоохранители проводят санкционированные обыски. Досудебное расследование продолжается.
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Происшествия , Криминал
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