Здание бывшего детского лагеря рухнуло в Подмосковье

В посёлке Новая Шурма Сергиево-Посадского района Московской области обрушилось здание бывшего детского лагеря. Под завалами могут находиться рабочие.

При разборке пятиэтажного здания бывшего детского лагеря произошло его обрушение. Под завалами могут находиться от трёх до четырёх рабочих, — сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Как писал News.ru, во время перемены на детей омской гимназии № 88, направлявшихся в столовую, обрушилась часть потолка. В результате инцидента пострадала старшеклассница. По словам школьников, на ученицу 10-го класса обвалились тяжёлые части строительных материалов, врачи скорой помощи диагностировали у неё черепно-мозговую травму.