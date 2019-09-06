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Британия освободит 114-килограммовую педофилку 

Lenta.ru + ещё 2 29 минут назад
Самую опасную педофилку выпустят из тюрьмы
Фото: Police Department
Самая известная педофилка Британии, бывшая работница детского сада Ванесса Джордж, выйдет из тюрьмы до конца сентября. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.
49-летняя женщина провела в тюрьме последние 10 лет — в 2009 году ее признали виновной в сексуальном насилии над малолетними детьми и младенцами, а также в распространении непристойных изображений детей.
Как отмечает издание, Джордж весит 114 килограммов.
Осужденная больше не представляет опасности для общества, считают власти. Вместе с тем ей приближаться к жертвам и появляться в некоторых городах страны, а также не предоставили ей новую идентичность. Родителей детей, которые ходили в детский сад, где работала Джордж, будут уведомлять об ее перемещениях.
Многие из них возмущены тем фактом, что педофилку отпускают досрочно, однако следствие не нашло доказательств того, что она совершала другие преступления подобного рода. В то же время родители не знают, чьих именно детей фотографировала Джордж. Свою вину она так и не признала.
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Комментарии
Происшествия , Другое , Криминал
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