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США обвинили топ-менеджера «Ростеха» в шпионаже 

Национальная Служба Новостей + ещё 4 3 часа назад
США обвинили российского топ-менеджера в шпионаже
Фото: globallookpress.com
Власти США подозревают топ-менеджера «Ростеха» Александра Коршунова, занимающегося развитием бизнеса в компании, в экономическом шпионаже.
Как пишет Федерал пресс, в настоящее время он задержан. Отмечается, что факт задержания подтвердили в «Ростехе».
По информации ТАСС, Коршунов был задержан в итальянском аэропорту 30 августа. В компании отрицают причастность своего сотрудника к шпионажу и намерены выступать в его защиту.
Президент России Владимир Путин также высказался в отношении этой ситуации. По мнению президента, речь идет о недобросовестной конкуренции со стороны Штатов.
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Происшествия , Владимир Путин , Александр Коршунов , Ростех , ФедералПресс , США
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