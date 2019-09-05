США обвинили российского топ-менеджера в шпионаже

США обвинили топ-менеджера «Ростеха» в шпионаже

Как пишет Федерал пресс, в настоящее время он задержан. Отмечается, что факт задержания подтвердили в «Ростехе».

По информации ТАСС, Коршунов был задержан в итальянском аэропорту 30 августа. В компании отрицают причастность своего сотрудника к шпионажу и намерены выступать в его защиту.