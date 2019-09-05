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На Шпицбергене из-под земли поднялись гробы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 29 минут назад
На Шпицбергене из-под земли поднялись гробы
Фото: ТАСС
Таяние вечной мерзлоты привело к тому, что на архипелаге Шпицберген гробы начали подниматься из-под земли.
Как передает РЕН ТВ, священник местной приходской церкви Ивар Смедсред рассказал, что с каждым годом жить на острове становится все опаснее. По его словам, в случае очередного оползня гробы со старого кладбища вымоет на поверхность, и они уплывут.
После схода пород в 2016 году власти задумались о переносе кладбища в другое место.
Напомним, в декабре 2018 года в норвежском Лонгйире на архипелаге Шпицберген задержали 29-летнего гражданина России, подозреваемого в попытке ограбить банк.
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