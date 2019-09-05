Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в Москве

Жительница Подмосковья пришла в ФСБ с гранатой

По данным источника в правоохранительных органах, корпус от гранаты был принесен 34-летней жительницей Подмосковья в приемную ФСБ России в центре Москвы . Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел вечером 4 сентября.

«Гражданка пояснила, что это корпус гранаты без взрывателя. Предмет она купила с рук у незнакомого мужчины на радиорынке «Царицыно», — заявил правоохранитель.

Силовики изъяли предмет и направили на исследование. Проводится проверка, отмечает издание.

Ранее, по информации ТАСС, сотрудники полиции задержали молодого человека с двумя муляжами гранат в рюкзаке у турникетов на станции метро "Молодежная" в Москве.