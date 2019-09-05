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Жительница Подмосковья пришла в ФСБ с гранатой 

Рамблер + ещё 2 25 минут назад
Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в Москве
Фото: РИА Новости
По данным источника в правоохранительных органах, корпус от гранаты был принесен 34-летней жительницей Подмосковья в приемную ФСБ России в центре Москвы. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».
Инцидент произошел вечером 4 сентября.
«Гражданка пояснила, что это корпус гранаты без взрывателя. Предмет она купила с рук у незнакомого мужчины на радиорынке «Царицыно», — заявил правоохранитель.
Силовики изъяли предмет и направили на исследование. Проводится проверка, отмечает издание.
Ранее, по информации ТАСС, сотрудники полиции задержали молодого человека с двумя муляжами гранат в рюкзаке у турникетов на станции метро "Молодежная" в Москве.
Происшествия , ФСБ , Москва , Московская область
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