Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемые в изнасиловании полицейские уволены из МВД 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Подозреваемые в изнасиловании полицейские уволены из МВД
Фото: ТАСС
Трое сотрудников патрульно-постовой службы Екатеринбурга, подозреваемые в изнасиловании девушки, и их непосредственные руководители уволены из МВД. Об этом газете «Известия» заявил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, всего к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 17 сотрудников полиции.
«Три руководителя подозреваемых в изнасиловании полицейских уволены, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение. Кроме того, строгому наказанию подверглись трое должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области», — подчеркнул он.
Валерий Горелых также подчеркнул, что сами подозреваемые также уволены и, в случае подтверждения их вины, будут привлечены к уголовной ответственности.
По версии следствия, которую привело ТАСС, в ночь на 18 августа трое сотрудников полиции, находясь в служебном автомобиле полка ППСП УМВД России по Екатеринбургу, изнасиловали девушку. Они были задержаны. Двое из них заключены под стражу до 19 октября, третий отправлен под домашний арест.
Комментарии
Происшествия , Валерий Горелых , МВД , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США отказали России в покупке ракет
США отказали России в покупке ракет55
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения83
Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии
Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии13
Раскрыты подробности гибели россиян в Сирии
Раскрыты подробности гибели россиян в Сирии416
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой28
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение