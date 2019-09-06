Подозреваемые в изнасиловании полицейские уволены из МВД

По его словам, всего к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 17 сотрудников полиции.

«Три руководителя подозреваемых в изнасиловании полицейских уволены, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение. Кроме того, строгому наказанию подверглись трое должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области», — подчеркнул он.

Валерий Горелых также подчеркнул, что сами подозреваемые также уволены и, в случае подтверждения их вины, будут привлечены к уголовной ответственности.

По версии следствия, которую привело ТАСС, в ночь на 18 августа трое сотрудников полиции, находясь в служебном автомобиле полка ППСП УМВД России по Екатеринбургу, изнасиловали девушку. Они были задержаны. Двое из них заключены под стражу до 19 октября, третий отправлен под домашний арест.