Аквалангист выжил с простреленной головой

В ЮАР аквалангист выжил, случайно прострелив голову из гарпунного ружья

Аквалангист из ЮАР случайно выстрелил себе в голову из гарпуна во время подводной охоты недалеко от южноафриканского города Дурбан , сообщает Independent.

Конни Хэллоуэлл из ЮАР пытался спасти тонущих возле скал туристов, и не справился с ружьем.

"В это время нахлынула большая волна, я попытался убрать гарпун, но случайно нажал на курок и выстрелил себе в лицо", — рассказал он.

Стрела попала Кони в правую щеку и вышла возле левого уха. По счастливой случайности она не задела мозг и глаза. Дайвер смог выбраться на берег и попросить о помощи.

Местные жители помогли мужчине. Аквалангист был доставлен в больницу на вертолете, где врачи смогли удалить стрелу.

Пострадавший чудом избежал серьезных травм. На данный момент жизни дайвера ничего не угрожает, он бодр и идет на поправку.