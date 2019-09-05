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В ЮАР аквалангист выжил, случайно прострелив голову из гарпунного ружья 

РИА Новости 1 час назад
Аквалангист выжил с простреленной головой
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Аквалангист из ЮАР случайно выстрелил себе в голову из гарпуна во время подводной охоты недалеко от южноафриканского города Дурбан, сообщает Independent.
Конни Хэллоуэлл из ЮАР пытался спасти тонущих возле скал туристов, и не справился с ружьем.
"В это время нахлынула большая волна, я попытался убрать гарпун, но случайно нажал на курок и выстрелил себе в лицо", — рассказал он.
Стрела попала Кони в правую щеку и вышла возле левого уха. По счастливой случайности она не задела мозг и глаза. Дайвер смог выбраться на берег и попросить о помощи.
Местные жители помогли мужчине. Аквалангист был доставлен в больницу на вертолете, где врачи смогли удалить стрелу.
Пострадавший чудом избежал серьезных травм. На данный момент жизни дайвера ничего не угрожает, он бодр и идет на поправку.
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Происшествия , Дурбан , ЮАР
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