«Изобразила на доске»: дознавательница показала сцену насилия

Уфе завершился допрос экс-дознавательницы в рамках громкого дела о групповом изнасиловании. Для дачи показаний девушка использовала доску для рисования — на ней она изобразила свое видение событий, происходивших в здании отделения полиции в конце октября прошлого года. Теперь на вопросы следствия предстоит ответить обвиняемым экс-полицейским. По словам адвокатов, потерпевшая уже потребовала от них компенсацию в размере 100 млн рублей.

В Кировском районном суде Уфы завершился допрос экс-дознавательницы, которая проходит потерпевшей по делу о групповом изнасиловании в отделении полиции. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Эдуарда Матвеева Рустам Ибрагимов региональному изданию «Уфа онлайн».

По словам юриста, во время заседания, которое прошло 3 сентября, девушка использовала для дачи показаний офисный инвентарь.

«Потерпевшая схематично изобразила на доске свое видение того, как все происходило», — рассказал Рустам Ибрагимов.

Он также добавил, что на данный момент допрос потерпевшей уже завершен. Теперь на вопросы стороны обвинения предстоит отвечать экс-полицейским, которых подозревают в изнасиловании коллеги.

Предыдущее заседание по делу о групповом насилии в уфимском отделе полиции прошло 29 августа. В рамках процесса потерпевшая ответила на ряд вопросов адвокатов обвиняемых. Как отметил тогда Ибрагимов, встреча в зале суда прошла очень плодотворно, однако никаких подробностей журналистам не сообщил.

«Что мы спрашивали и как отвечала потерпевшая, я вам сказать не могу — процесс у нас закрытый, детали разглашению не подлежат. По крайней мере, до тех пор, пока не вынесут приговор, подробностей вы не узнаете», — пояснил адвокат.

Ранее защитник другого подсудимого — Павла Яромчука — рассказал о сумме, которую потребовала экс-дознавательница от всех обвиняемых за причиненный ущерб: она составила 100 млн рублей. «По 33 млн, наверно, получается. Пока не увеличилась сумма, слава богу», — сообщил Наиль Багаутдинов после слушания, которое проходило в закрытом режиме 15 августа.

Напомним, что в первый раз экс-сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании, явилась в суд 13 августа. Об этом сообщал местный портал Bash News.

По данным СМИ, девушка пришла на заседание в солнцезащитных очках и полностью игнорировала вопросы журналистов, ожидавших ее у здания суда. Однако уже через несколько часов стало известно, что процесс перенесли — экс-дознавательница резко почувствовала недомогание.

После заседания адвокат Багаутдинов рассказал Bash News, что потерпевшая ответила на вопросы гособвинителя. При этом, по его словам, свои реплики девушка подготовила заранее и зачитала их с телефона.