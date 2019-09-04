Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели извлекли еще 13 тел с затонувшей в Калифорнии лодки 

РИА Новости 33 минуты назад
С затонувшей в Калифорнии лодки извлекли еще 13 тел
Фото: © Santa Barbara County Fire Department
Тела еще 13 погибших во время пожара на туристическом судне в Калифорнии извлечены на поверхность, продолжаются поиски последней 34-й предполагаемой жертвы, сообщает телеканал NBC.
В понедельник коммерческое судно Conception загорелось и затонуло в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус. 22-метровая яхта совершала трехдневную экскурсию для дайверов, на борту находились 39 человек. Судно вышло из Санта-Барбары в субботу и должно было вернуться вечером в понедельник. Пожар, причины которого пока неизвестны, произошел в ночь на понедельник: пять членов экипажа спрыгнули с горящего корабля и были эвакуированы, еще 34 человека, пассажиры и один член экипажа, которые, предположительно, спали в находящемся под палубой отсеке судна, погибли.
Спасательная операция завершилась во вторник, к тому времени на поверхность удалось поднять 20 погибших.
В настоящее время, как сообщает телеканал со ссылкой на информацию местных правоохранительных органов, удалось извлечь тела 33 человек, поиски еще одного продолжаются. Телеканал уточняет, что поисковая операция проходит на глубине около 20 метров в районе затопления корабля.
Последние новости
Украинцы возмутились: в состав Польши "включили" Львов и Ровно Украинцы возмутились: в состав Польши "включили" Львов и Ровно Потопить за Крым. Репортаж из района ракетного удара в Черном море Потопить за Крым. Репортаж из района ракетного удара в Черном море Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
Комментарии
Происшествия , телеканал NBC , Санта-Крус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У границ России нашли тайную базу спецназа США
У границ России нашли тайную базу спецназа США231
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным64
Украинку убили во время секса в Турции
Украинку убили во время секса в Турции139
Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами
Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами1
Украинский язык сочли выдуманным
Украинский язык сочли выдуманным123
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение