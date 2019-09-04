С затонувшей в Калифорнии лодки извлекли еще 13 тел

Спасатели извлекли еще 13 тел с затонувшей в Калифорнии лодки

Тела еще 13 погибших во время пожара на туристическом судне в Калифорнии извлечены на поверхность, продолжаются поиски последней 34-й предполагаемой жертвы, сообщает телеканал NBC.

В понедельник коммерческое судно Conception загорелось и затонуло в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус . 22-метровая яхта совершала трехдневную экскурсию для дайверов, на борту находились 39 человек. Судно вышло из Санта-Барбары в субботу и должно было вернуться вечером в понедельник. Пожар, причины которого пока неизвестны, произошел в ночь на понедельник: пять членов экипажа спрыгнули с горящего корабля и были эвакуированы, еще 34 человека, пассажиры и один член экипажа, которые, предположительно, спали в находящемся под палубой отсеке судна, погибли.

Спасательная операция завершилась во вторник, к тому времени на поверхность удалось поднять 20 погибших.

В настоящее время, как сообщает телеканал со ссылкой на информацию местных правоохранительных органов, удалось извлечь тела 33 человек, поиски еще одного продолжаются. Телеканал уточняет, что поисковая операция проходит на глубине около 20 метров в районе затопления корабля.