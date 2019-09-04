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С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Москвы с травмой ноги 

РИА Новости 1 час назад
С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Москвы
Фото: РИА Новости
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы, который травмировал ногу, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Сегодня поступила информация о том, что на горе Эльбрус, на высоте 3800 метров альпинист из Москвы получил травму ноги и попросил о помощи. Альпинист 1990 года рождения регистрировал свой маршрут в МЧС России", — говорится в сообщении.
По состоянию на 19.00 поисково-спасательные работы полностью завершены, добавили в ведомстве.
"Спасатели эвакуировали альпиниста на поляну "Азау", где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — уточнили в пресс-службе.
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Происшествия , МЧС , Кабардино-Балкарская Республика , Москва
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