С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Москвы с травмой ноги

Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы , который травмировал ногу, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии "Сегодня поступила информация о том, что на горе Эльбрус, на высоте 3800 метров альпинист из Москвы получил травму ноги и попросил о помощи. Альпинист 1990 года рождения регистрировал свой маршрут в МЧС России", — говорится в сообщении. По состоянию на 19.00 поисково-спасательные работы полностью завершены, добавили в ведомстве. "Спасатели эвакуировали альпиниста на поляну "Азау", где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — уточнили в пресс-службе.