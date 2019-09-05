У российского школьника в штанах загорелся смартфон

Магнитогорске у десятиклассника Егора Г. в кармане брюк загорелся сотовый телефон. Мальчик сунул руку в карман, чтобы достать его, но получил сильные ожоги, сообщает «Аргументы и Факты. Челябинск».

Подростку помог случайный прохожий — он вытащил телефон из кармана десятиклассника, пишет «Комсомольская правда».

«Я начал снимать штаны прямо на улице. Мимо проходил мужчина. Пришлось крикнуть ему, что горю. Он не испугался. Представляете, у него с собой оказались строительные перчатки! Он их ловко надел и вытащил телефон из моих брюк», — рассказал подросток.

После этого пострадавший не пошел в школу, а направился к бабушке, которая вызвала скорую. Врачи поставили ему диагноз ожог второй степени. Егор предположил, что причиной возгорания мог стать старый аккумулятор его смартфона. Он купил его в комиссионном магазине, поэтому гарантийный срок давно истек — до этого устройством два года пользовались другие люди.

Ранее в мордовском селе Большие Березники 10-летняя школьница умерла от удара током, взяв в руки заряжающийся телефон. Пострадавшую девочку обнаружила мама и вызвала медиков. Несмотря на оказанную помощь, школьница умерла в больнице.