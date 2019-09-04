Названа причина крушения штурмовика Су-25

Причиной крушения российского штурмовика Су-25 в Ставропольском крае стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, самолет ушел в штопор, когда экипаж отрабатывал «мертвую петлю». Сам самолет был исправен, перед полетом он прошел проверку. Погодные условия в районе крушения также считаются благоприятными для полетов.