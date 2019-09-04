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Названа причина крушения штурмовика Су-25 

Lenta.ru 2 часа назад
Названа причина крушения штурмовика Су-25
Фото: ТАСС
Причиной крушения российского штурмовика Су-25 в Ставропольском крае стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники.
По данным агентства, самолет ушел в штопор, когда экипаж отрабатывал «мертвую петлю». Сам самолет был исправен, перед полетом он прошел проверку. Погодные условия в районе крушения также считаются благоприятными для полетов.
О крушении учебного штурмовика Су-25УБ стало известно 3 сентября, он взорвался при столкновении с землей. Изначально предполагалось что два пилота, майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев, катапультировались, однако эта версия не подтвердилась — их тела нашли на месте падения самолета.
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Происшествия , Армия , Юрий Борцов , Ставропольский Край
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