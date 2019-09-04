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Под Москвой трехлетняя девочка упала с десятого этажа и выжила 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Трехлетняя девочка упала с 10-го этажа и выжила
Фото: Twitter
В городе Щелково Московской области трехлетняя девочка выпала с балкона десятого этажа и выжила. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка Следственного комитета.
По предварительным данным, за девочкой присматривала бабушка. Когда ребенок остался в комнате один, он самостоятельно вышел на балкон, залез на стул и по неосторожности выпал. Девочку госпитализировали с травмой грудной клетки, живота и черепно-мозговой травмой.
Следственный комитет начал проверку.
В августе в Саратове пятилетний мальчик попал в больницу после того, как выпал из вагона детского аттракциона. Родители посадили двоих сыновей в первый из трех вагонов аттракциона «Паровозик», и ждали их на скамье. Предположительно, мальчик захотел перелезть в другой вагончик на ходу, и выпал из поезда. Водитель не заметил, что произошло, и не остановился — он прекратил движение лишь после того, как его позвал один из взрослых пассажиров.
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Комментарии
Происшествия , Другое , СКР , Москва , Московская область , Щелково
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