Трехлетняя девочка упала с 10-го этажа и выжила

Под Москвой трехлетняя девочка упала с десятого этажа и выжила

городе Щелково Московской области трехлетняя девочка выпала с балкона десятого этажа и выжила. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка Следственного комитета.

По предварительным данным, за девочкой присматривала бабушка. Когда ребенок остался в комнате один, он самостоятельно вышел на балкон, залез на стул и по неосторожности выпал. Девочку госпитализировали с травмой грудной клетки, живота и черепно-мозговой травмой.

В августе в Саратове пятилетний мальчик попал в больницу после того, как выпал из вагона детского аттракциона. Родители посадили двоих сыновей в первый из трех вагонов аттракциона «Паровозик», и ждали их на скамье. Предположительно, мальчик захотел перелезть в другой вагончик на ходу, и выпал из поезда. Водитель не заметил, что произошло, и не остановился — он прекратил движение лишь после того, как его позвал один из взрослых пассажиров.