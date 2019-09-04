Названы причины возникновения урагана «Дориан»

Ранее сообщалось, что число жертв стихии на Багамах выросло до семи.
Метеорологи из США и Норвегии рассказали телеканалу «360», что ураган может оказаться столь же разрушительным, как и «Катрина» 2005 года.
Как сообщил старший научный сотрудник Центра международных исследований климата Энн Софи Далоз, в случае с «Дорианом» возникновению такого сильного урагана способствовали аномально теплые воды Атлантики.
По меньшей мере 25 человек получили ранения, сообщил премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис, выступая перед журналистами в штаб-квартире Национального агентства по чрезвычайным ситуациям.
Он отметил, что сильнее всего от урагана пострадали два крупных острова — Абако и Большой Багама.