Названы причины возникновения урагана «Дориан»

Метеоролог назвал причины возникновения урагана «Дориан»

Ранее сообщалось, что число жертв стихии на Багамах выросло до семи.

Метеорологи из США Норвегии рассказали телеканалу «360», что ураган может оказаться столь же разрушительным, как и «Катрина» 2005 года.

Как сообщил старший научный сотрудник Центра международных исследований климата Энн Софи Далоз, в случае с «Дорианом» возникновению такого сильного урагана способствовали аномально теплые воды Атлантики.

По меньшей мере 25 человек получили ранения, сообщил премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис, выступая перед журналистами в штаб-квартире Национального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Он отметил, что сильнее всего от урагана пострадали два крупных острова — Абако и Большой Багама.