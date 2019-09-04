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Метеоролог назвал причины возникновения урагана «Дориан» 

Говорит Москва + ещё 1 7 часов назад
Названы причины возникновения урагана «Дориан»
Фото: РИА Новости
Ранее сообщалось, что число жертв стихии на Багамах выросло до семи.
Метеорологи из США и Норвегии рассказали телеканалу «360», что ураган может оказаться столь же разрушительным, как и «Катрина» 2005 года.
Как сообщил старший научный сотрудник Центра международных исследований климата Энн Софи Далоз, в случае с «Дорианом» возникновению такого сильного урагана способствовали аномально теплые воды Атлантики.
По меньшей мере 25 человек получили ранения, сообщил премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис, выступая перед журналистами в штаб-квартире Национального агентства по чрезвычайным ситуациям.
Он отметил, что сильнее всего от урагана пострадали два крупных острова — Абако и Большой Багама.
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Происшествия , Погода , Норвегия , США
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