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Россияне каждый день рискуют жизнью на работе 

Рамблер 6 часов назад
Россияне каждый день рискуют жизнью на работе
Фото: РИА Новости
Аналитическая служба Рамблера вновь пригласила россиян поучаствовать в опросе. Им был задан следующий вопрос: «Вы бы смогли выбрать для себя такую профессию, которая предполагала бы рисковать жизнью?».
41% респондентов ответили, что смогли бы, поскольку не считают страх серьезным аргументом для отказа от профессии.
31% проголосовавших не смогли бы выбрать для себя такую профессию, поскольку жизнь для них ценнее, чем работа.
28% россиян и сейчас работают так. Они утверждают, что каждый день рискуют жизнью.
Всего в опросе приняли участие 6 665 человек.
Во вторник, 3 сентября, в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ.
Штурмовик вылетел с аэродрома Буденновск. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Минобороны, авария произошла во время планового учебно-тренировочного полета.
Происшествия , Министерство обороны , РИА Новости
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