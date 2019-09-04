Россияне каждый день рискуют жизнью на работе 

Аналитическая служба Рамблера вновь пригласила россиян поучаствовать в опросе. Им был задан следующий вопрос: «Вы бы смогли выбрать для себя такую профессию, которая предполагала бы рисковать жизнью?».
41% респондентов ответили, что смогли бы, поскольку не считают страх серьезным аргументом для отказа от профессии.
31% проголосовавших не смогли бы выбрать для себя такую профессию, поскольку жизнь для них ценнее, чем работа.
28% россиян и сейчас работают так. Они утверждают, что каждый день рискуют жизнью.
Всего в опросе приняли участие 6 665 человек.
Во вторник, 3 сентября, в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ.
Штурмовик вылетел с аэродрома Буденновск. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Минобороны, авария произошла во время планового учебно-тренировочного полета.