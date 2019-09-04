Женщина в аэропорту спрятала ребенка в ручную кладь

В аэропорту Манилы правоохранители задержали гражданку США , которая попыталась вывезти из страны ребёнка, спрятав его в ручной клади, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от CNN Philippines. Полицейские предполагаю, что американка организовала нелегальный бизнес.

Инцидент произошёл утром 4 сентября. Сотрудники пограничного контроля в аэропорту обратили внимание на гражданку США по имени Дженифер Тэлбот с большой сумкой на поясе, в которой к удивлению правоохранителей оказался младенец. Женщину не допустили на рейс в США. По данным СМИ ребёнку оказалось всего шесть дней от роду.

«Женщина не заявляла о его существовании инспектору паспортного контроля во время оформления предполетных формальностей», — цитирует агентство слова представителя иммиграционного Бюро Филиппин.

43-летняя задержанная попыталась убедить правоохранителей, что является тётей ребёнку, однако доказывающих это документов предоставить не смогла. В ближайшее время гражданке США планируется предъявить обвинение в торговле детьми. На время разбирательства ребёнка передали социальным службам.