Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина в аэропорту спрятала ребенка в ручную кладь 

Рамблер + ещё 5 5 часов назад
Женщина в аэропорту спрятала ребенка в ручную кладь
Фото: globallookpress.com
В аэропорту Манилы правоохранители задержали гражданку США, которая попыталась вывезти из страны ребёнка, спрятав его в ручной клади, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от CNN Philippines. Полицейские предполагаю, что американка организовала нелегальный бизнес.
Инцидент произошёл утром 4 сентября. Сотрудники пограничного контроля в аэропорту обратили внимание на гражданку США по имени Дженифер Тэлбот с большой сумкой на поясе, в которой к удивлению правоохранителей оказался младенец. Женщину не допустили на рейс в США. По данным СМИ ребёнку оказалось всего шесть дней от роду.
«Женщина не заявляла о его существовании инспектору паспортного контроля во время оформления предполетных формальностей», — цитирует агентство слова представителя иммиграционного Бюро Филиппин.
43-летняя задержанная попыталась убедить правоохранителей, что является тётей ребёнку, однако доказывающих это документов предоставить не смогла. В ближайшее время гражданке США планируется предъявить обвинение в торговле детьми. На время разбирательства ребёнка передали социальным службам.
Комментарии1
Происшествия , CNN , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У границ России нашли тайную базу спецназа США
У границ России нашли тайную базу спецназа США235
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным64
Украинку убили во время секса в Турции
Украинку убили во время секса в Турции139
Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами
Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами1
Украинский язык сочли выдуманным
Украинский язык сочли выдуманным126
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение