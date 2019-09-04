В Индии взорвалась фабрика пиротехники. Есть погибшие

При взрыве на фабрике пиротехники в Индии погибли 11 человек

По меньшей мере одиннадцать человек погибли в результате взрыва на фабрике в индийском штате Пенджаб, где велось производство петард, сообщает газета Times of India со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в городе Батала в северной части штата. На место происшествия прибыли более десяти пожарных. По данным источников издания, на фабрике делали петарды для свадебной церемонии, запланированной на четверг, 5 сентября.

Как сообщает телеканал NDTV, около 50 человек могут оставаться заблокированными на фабрике в результате взрыва. В районе инцидента продолжается спасательная операция.