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При взрыве на фабрике пиротехники в Индии погибли 11 человек 

РИА Новости + ещё 1 7 часов назад
В Индии взорвалась фабрика пиротехники. Есть погибшие
Фото: РИА Новости
По меньшей мере одиннадцать человек погибли в результате взрыва на фабрике в индийском штате Пенджаб, где велось производство петард, сообщает газета Times of India со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в городе Батала в северной части штата. На место происшествия прибыли более десяти пожарных. По данным источников издания, на фабрике делали петарды для свадебной церемонии, запланированной на четверг, 5 сентября.
Как сообщает телеканал NDTV, около 50 человек могут оставаться заблокированными на фабрике в результате взрыва. В районе инцидента продолжается спасательная операция.
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Происшествия , Газета The Times , Индия
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