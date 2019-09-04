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Студентка отравила соседку водой из унитаза 

Lenta.ru 7 часов назад
Студентка отравила соседку водой из унитаза
Фото: Lenta.ru
Бывшая студентка американского Университета штата Теннесси призналась в суде, что подливала в бутылки соседки по комнате воду из унитаза. Об этом сообщает WKRN-TV.
21-летняя Тьерни Уильямс (Tierni Williams) несколько раз тайно от соседки наливала в ее бутылки воду из унитаза в 2017 году. Со временем жертве американки становилось все хуже — у нее начал болеть живот, она резко похудела.
Ее однокурсникам удалось снять поступки Уильямс на видео и выложить в социальную сеть Snapchat. Пострадавшая увидела эти кадры и заявила на соседку в полицию, ее арестовали.
Во вторник, 3 сентября, американка признала вину, но не раскрыла причину своих поступков. Ей предъявили обвинение в порче пищевых продуктов. Ей грозит от трех до шести лет тюремного заключения. Приговор объявят в следующем месяце.
В апреле сообщалось о химике из американского штата Калифорния, который подсыпал в еду и воду коллеге токсичное вещество кадмий. Женщине и ее родственникам, которые пили воду из ее бутылки, неоднократно становилось плохо. Мужчине грозит пожизненное заключение.
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