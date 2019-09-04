Задержан капитан катера, сбившего вейкбордиста в Москве

Капитана катера задержали после смерти вейкбордиста в Москве

Молодой человек катался на вейкборде по Москве-реке и погиб. Его насмерть задавил небольшой катер. Капитан судна скрылся, но через несколько дней был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального СУ на транспорте СК России.

«В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после обвинения следователи обратятся в суд с просьбой избрать меру пресечения.

Инцидент на Москве-реке произошел 1 сентября 2019 года. Молодой человек катался на водной доске в подмосковном Красногорске. Спортсмен получил серьезные травмы и скончался после того, на него наехал катер.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело о «Нарушении участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека». На данный момент расследование дела продолжается.