Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Капитана катера задержали после смерти вейкбордиста в Москве 

360tv.ru 8 часов назад
Задержан капитан катера, сбившего вейкбордиста в Москве
Фото: РИА Новости
Молодой человек катался на вейкборде по Москве-реке и погиб. Его насмерть задавил небольшой катер. Капитан судна скрылся, но через несколько дней был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального СУ на транспорте СК России.
«В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что после обвинения следователи обратятся в суд с просьбой избрать меру пресечения.
Инцидент на Москве-реке произошел 1 сентября 2019 года. Молодой человек катался на водной доске в подмосковном Красногорске. Спортсмен получил серьезные травмы и скончался после того, на него наехал катер.
После произошедшего было возбуждено уголовное дело о «Нарушении участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека». На данный момент расследование дела продолжается.
360tv.ru: последние новости
«Она неадекватная»: автохам рассказал о стычке с красоткой из Росгвардии «Она неадекватная»: автохам рассказал о стычке с красоткой из Росгвардии Штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье Штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье Житель Кемеровской области устал и отдал новорожденную дочь соседке Житель Кемеровской области устал и отдал новорожденную дочь соседке
Комментарии
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У границ России нашли тайную базу спецназа США
У границ России нашли тайную базу спецназа США235
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным64
Украинку убили во время секса в Турции
Украинку убили во время секса в Турции139
Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами
Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами1
Украинский язык сочли выдуманным
Украинский язык сочли выдуманным126
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение