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Туристка попала в реанимацию в Москве из-за храпа мужа 

Газета.Ru + ещё 8 7 часов назад
Туристка попала в реанимацию в Москве из-за храпа
Фото: РИА Новости
В Москве бразильская туристка была госпитализирована в отделение реанимации из-за храпа мужа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По слова мужа туристки, они распивали вместе с супругой алкогольные напитки в ресторанах.
После этого они вернулись в отель, где женщина решила принять снотворное, чтобы не слышать храп мужа.
Вскоре туристке стало плохо, и ее отвезли в больницу, где ей диагностировали отравление медикаментами.
Причем мужчина подчеркнул, что его жена часто пила снотворное, чтобы храп ей не мешал спать.
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Происшествия , Другое , Москва
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