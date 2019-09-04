Туристка попала в реанимацию в Москве из-за храпа

В Москве бразильская туристка была госпитализирована в отделение реанимации из-за храпа мужа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По слова мужа туристки, они распивали вместе с супругой алкогольные напитки в ресторанах.
После этого они вернулись в отель, где женщина решила принять снотворное, чтобы не слышать храп мужа.
Вскоре туристке стало плохо, и ее отвезли в больницу, где ей диагностировали отравление медикаментами.
Причем мужчина подчеркнул, что его жена часто пила снотворное, чтобы храп ей не мешал спать.