Туристка попала в реанимацию в Москве из-за храпа мужа

Москве бразильская туристка была госпитализирована в отделение реанимации из-за храпа мужа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По слова мужа туристки, они распивали вместе с супругой алкогольные напитки в ресторанах.

После этого они вернулись в отель, где женщина решила принять снотворное, чтобы не слышать храп мужа.

Вскоре туристке стало плохо, и ее отвезли в больницу, где ей диагностировали отравление медикаментами.

Причем мужчина подчеркнул, что его жена часто пила снотворное, чтобы храп ей не мешал спать.