Появились подробности гибели экипажа Су-25УБ

Министерство обороны заявило, что пилоты учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, погибли, не успев катапультироваться. Об этом сообщает РИА Новости.
Учебно-боевой штурмовик Су-25УБ упал в безлюдной местности в Ставропольском крае 3 сентября, вылетев с аэродрома Буденновск. Пилоты выполняли учебный полет.
«Комиссией Министерства обороны Российской Федерации, работающей на месте падения самолета Су-25УБ в Ставропольском крае, установлена гибель двух пилотов. Летчики не успели катапультироваться», — цитирует агентство сообщение военного ведомства России.
По данным газеты «Известия», министр обороны Сергей Шойгу отчитал подчиненных за неисправность учебных самолетов в день крушения Су-25. По информации издания, сославшегося на осведомленные источники, Шойгу провел селекторное совещание в день крушения самолета, и ходе него заявил, что в военных училищах снизилась доля исправных учебно-тренировочных аппаратов. Глава военного ведомства также анонсировал отдельное совещание, посвященное исключительно теме исправности учебной авиации, приказав подчиненным к нему подготовиться.