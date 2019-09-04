Кириллу Жукову дали три года колонии

Коснувшемуся шлема омоновца участнику митинга дали три года колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии участника несогласованного митинга Кирилла Жукова . Об этом в среду, 4 сентября, сообщает «Медиазона».

Жуков обвиняется в применении насилия к представителю власти за то, что во время акции протеста 27 июля он попытался поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии

Участник несанкционированной акции «За честные выборы» Кирилл Жуков стал первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках. Как сообщали в правозащитной организации «Агора», основанием для задержания Жукова послу