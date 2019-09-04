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В Донецке произошел взрыв 

Lenta.ru 1 час назад
В прифронтовом районе Донецка прогремел взрыв. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу министерства угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Отмечается, что взрыв произошел на территории шахты имени Скочинского. В результате происшествия погиб один рабочий. В ведомстве отмечают, что взрыв произошел не в самой шахте, а на пустыре, который не задействован в производстве.
Причины взрыва пока остаются не установленными. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств самопровозглашенной республики и бригады спасателей.
Большинство шахт Донбасса находятся на территориях, которые контролируются самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). В ходе вооруженного конфликта в Донбассе многие из них неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ.
Так, в 2017 году крупнейшая в регионе шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка оказалась обесточена в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под землей оставались заблокированными более 200 шахтеров.
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Происшествия , Видео , Донецк
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