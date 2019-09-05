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На месте первого взрыва в Донецке нашли улику 

Lenta.ru + ещё 24 1 час назад
На месте первого взрыва в Донецке нашли улику
Фото: РИА Новости
На месте первого взрыва, который произошел в Донецке на территории шахты, нашли упаковку взрывчатки. Об этом сообщили Донецкому агентству новостей в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Отмечается, что саперы обнаружили 300 граммов промышленного взрывчатого вещества. Упаковку передали следственной группе.
Сам инцидент произошел в бывшей лаборатории, где ранее испытывались взрывчатые вещества, сейчас здание не используется. Один из корпусов в результате был разрушен.
Утром 4 сентября произошел взрыв на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения. В результате погиб сотрудник горнодобывающего предприятия, работа шахты не останавливалась.
5 сентября в Донецке снова произошел взрыв, на этот раз возле здания бывшего киноконцертного комплекса «Донецк» на востоке города. Пострадал сотрудник полиции ДНР, который находился рядом. На месте работают саперы, причина взрыва пока не установлена.
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Происшествия , Донецк
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