В Забайкалье погиб шахтер

Шахтёр погиб в Забайкалье в результате обрушения породы

В Забайкалье при обрушении горной породы на руднике №8 Приаргунского производственного горно-химического объединения погиб шахтёр.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы предприятия в социальных сетях.

«Сегодня около 12:00 (6:00 мск) в результате подвижки горного массива произошло отслоение пласта руды на 8 горизонте рудника. Отслоившимся куском горной массы был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя Владимир Васильевич Леонтьев 1982 года рождения», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в момент происшествия он производил