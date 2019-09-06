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Блуждавший 13 дней в тайге российский подросток рассказал о спасении 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Выживший в тайге подросток рассказал о спасении
Фото: СК РФ по Приморскому краю
15-летний подросток, который 13 дней блуждал по тайге в Приморском крае, рассказал о том, как ему удалось выжить. Рассказ мальчика опубликовал телеканал НТВ.
Юноша питался грибами, жег костры и ночевал под деревьями. Он прошел около 20 километров по лесу и вышел к пчеловодческому хозяйству, однако не смог связаться с родными. Из-за непогоды дороги размыло ливнями, связи у местных жителей также не было. Мальчика осмотрели врачи, он чувствует себя хорошо.
Как сообщает телеканал, в поисково-спасательной операции приняли участие около трехсот сотрудников МЧС и добровольцев. Они прошли десятки километров тайги и постоянно натыкались на следы диких животных, в том числе тигров и медведей.
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Происшествия , МЧС , НТВ , Приморский Край
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