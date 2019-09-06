Выживший в тайге подросток рассказал о спасении

Блуждавший 13 дней в тайге российский подросток рассказал о спасении

15-летний подросток, который 13 дней блуждал по тайге в Приморском крае , рассказал о том, как ему удалось выжить. Рассказ мальчика опубликовал телеканал НТВ.

Юноша питался грибами, жег костры и ночевал под деревьями. Он прошел около 20 километров по лесу и вышел к пчеловодческому хозяйству, однако не смог связаться с родными. Из-за непогоды дороги размыло ливнями, связи у местных жителей также не было. Мальчика осмотрели врачи, он чувствует себя хорошо.