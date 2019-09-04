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Житель Кемерова подбросил новорожденную дочь соседке и скрылся 

360tv.ru + ещё 9 8 часов назад
Россиянин подбросил новорожденную дочь соседке
Фото: РИА Новости
Молодая мать оставила грудного ребенка мужу и ушла на несколько дней в загул. Новоиспеченный отец не справился со своими обязанностями и отдал дочку соседке. Сотрудникам полиции удалось найти нерадивых родителей, которые и думать забыли о ребенке.
По информации ГУ МВД по Кемеровской области, 19-летняя девушка решила отдохнуть с приятелями и оставила ребенка под присмотром мужа. Четыре дня отец следил за малышкой, которой 1,5 месяца, но не справился со своими обязанностями. Он придумал способ избавится от дочери и отдал ее вместе со всеми документами соседке. После того, как мужчина ушел и не вернулся, женщина отнесла ребенка в кемеровскую поликлинику.
Правоохранители установили личности родителей и смогли их разыскать. Оказалось, что супруги в течение нескольких дней выпивали и не появлялись дома.
После случившегося были составлены протоколы, согласно которым молодые люди должны будут выплатить административный штраф в размере 500 рублей. Кроме того, сотрудники полиции обратились в органы опеки и попечительства с просьбой лишить обоих граждан родительских прав.
Сейчас малышка находится в больнице под наблюдением врачей, ее здоровью ничто не угрожает.
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Комментарии4
Происшествия , Криминал , Кемерово
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