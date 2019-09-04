Фигурантам дела об «аргентинском кокаине» продлили арест

Мосгорсуд продлил арест трем фигурантам дела об «аргентинском кокаине»

Мосгорсуд до 13 декабря продлил срок ареста трем обвиняемым в контрабанде кокаина из Аргентины Россию , сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока ареста в отношении Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянова", — сказали в пресс-службе.

В ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук , экстрадированный из Германии. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел в их заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, отметили они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб.

Худжамов добавил, что он помог оперативникам вычислить предполагаемого организатора поставок — показал им на карте, где находится дом Ковальчука в Берлине, рассказал, на каком этаже тот живет. Взамен правоохранители обещали его отпустить, но после задержания Ковальчука так и не сделали этого.