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Мосгорсуд продлил арест трем фигурантам дела об «аргентинском кокаине» 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фигурантам дела об «аргентинском кокаине» продлили арест
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд до 13 декабря продлил срок ареста трем обвиняемым в контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока ареста в отношении Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянова", — сказали в пресс-службе.
В ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел в их заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, отметили они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб.
Худжамов добавил, что он помог оперативникам вычислить предполагаемого организатора поставок — показал им на карте, где находится дом Ковальчука в Берлине, рассказал, на каком этаже тот живет. Взамен правоохранители обещали его отпустить, но после задержания Ковальчука так и не сделали этого.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Андрей Ковальчук , Мария Захарова , Владимир Калмыков , Иштимир Худжамов , МИД , Мосгорсуд , РИА Новости , Аргентина , Москва
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