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Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25 

Lenta.ru 1 час назад
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу отчитал военных за снижение доли исправных учебных самолетов на закрытом совещании. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на знакомые с содержанием закрытой беседы источники.
«Исправность учебной авиации мы рассмотрим на отдельном совещании, к которому я прошу готовиться. Там есть вопросы к ВКС, и к гособоронзаказу, и к другим органам военного управления. Имея систему такого контроля, такие возможности, как вообще можно было допустить снижение доли исправных самолетов учебной авиации?» — цитирует министра собеседник газеты.
Как отмечает издание, в день проведения совещания произошло крушение учебного Су-25 в Ставропольском крае. Ранее в Минобороны отметили, что самолет полностью разрушен — он взорвался при столкновении с землей.
На данный момент судьба пилотов неизвестна. В ведомстве сообщили, что летчики успели катапультироваться, в районе места крушения были обнаружены парашюты. Также с места происшествия было опубликовано фото.
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Комментарии6
Происшествия , Армия , Видео , Катастрофы , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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