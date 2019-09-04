СК занялся гибелью пятилетней девочки в Турции

Как уточнятся на сайте надзорного ведомства, доследственные действия начались по поручению главы СКР Александра Бастрыкина

Ранее пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что в турецкой Аланье маленькая россиянка утонула в бассейне, отмечает RT.

До этого Бастрыкин поручил провести проверку всех случаев смерти граждан России в Турции после гибели там девочки из Санкт-Петербурга 2013 года рождения и 19-летней москвички.

Как сообщает Москва 24, СКР возбудил уголовное дело по первому факту. Руку 12-летней девочки засосало в трубу для ц