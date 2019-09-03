Жену экс-президента Крыма обокрали после инсульта мужа

Жена экс-президента Крыма Юрия Мешкова, который находится в турецкой больнице после инсульта, стала жертвой преступников, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на слова дочери политика. Женщину обокрали люди, представившиеся её соотечественниками.

В воскресенье 1 сентября, по данным РИА Новости, Юрий Мешков, находясь с супругой на отдыхе, был доставлен в одну из турецких клиник после перенесённого им инсульта, который по предположению специалистов мог произойти из-за сильной жары. Политика ввели в состоянии искусственной комы, позже его состояние стабилизировалось.

«МК» сообщает, что жена Мешкова, тяжело переживая произошедшее с супругом, в ресторане отеля поделилась горем с незнакомцами, представившимися её соотечественниками и выразившими женщине сочувствие. В процессе разговора супруге политика стало плохо, её отнесли в номер. Очнувшись жена Мешкова обнаружила, что из её сумочки пропали все деньги и документы, а также водительские права мужа и проездной на метро. При этом отмечается, что женщина отказалась проехать в отделение полиции, сославшись на боязнь покидать отель одной.

Юрий Мешков — единственный в истории президент Крыма, возглавлявший регион с февраля по октябрь 1994 года.