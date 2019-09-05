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Суд приговорил участника незаконных акций Котова к четырём годам колонии 

Национальная Служба Новостей + ещё 35 1 час назад
Суд вынес приговор Константину Котову
Фото: РИА Новости
Тверской суд Москвы приговорил к четырём годaм лишения свободы учaстникa незaконных aкций Констaнтинa Котовa по обвинению в неоднокрaтном нaрушении прaвил проведения митингa, сообщaет RT.
«Суд постaновил признaть Котовa виновным по стaтье 212.1 УК России и нaзнaчить нaкaзaние в виде четырёх лет лишения свободы с отбывaнием в колонии общего режимa», — оглaсил решение судья.
Ранее НСН сообщила, что 21-летний студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, задержанный за участие в несогласованном митинге 27 июля в Москве, отпущен из заключения под домашний арест. Такое решение принял Басманный суд.
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Происшествия , Константин Котов , Егор Жуков , ВШЭ , ФСИН , Москва
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