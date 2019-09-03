Стало известно о будущем А321 с кукурузного поля

Стало известно о будущем разрезанного на куски А321 с кукурузного поля

компании «Уральские авиалинии» сообщили, что до конца расследования фрагменты самолета А321 будут храниться в ангаре.

Части самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел на кукурузное поле в Жуковском, будут хранить до конца расследования в специальном ангаре, который арендует авиакомпания. Позже их либо уничтожат, либо вывезут за рубеж, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Там также уточнили, что самолет не являлся их собственностью, а был взят в операционный лизинг.

«По закону мы должны все части отправить за границу для утилизации, либо они будут уничтожены здесь по решению собственника», — пояснили в компании.

Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Позже президент Владимир Путин присвоил пилотам звание Героев России, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

Также сообщалось, что пилот Дамир Юсупов вернется к работе 4 сентября, а его коллега Георгий Мурзин пока еще остается на больничном.

Газета ВЗГЛЯД писала о «чуде», произошедшем на кукурузном поле под Москвой.