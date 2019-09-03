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Появилось фото взорвавшегося Су-25 

Lenta.ru 2 часа назад
В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье. Кадры опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.
Российский штурмовик потерпел крушение
«Су-25УБ Артёма и Юры», — говорится в подписи к фотографии.
telegram-канал «Fighterbomber»
Су-25 разбился на Ставрополье 3 сентября. В Минобороны сообщили, что летчики успели катапультироваться, в районе места крушения были обнаружены парашюты. В военном ведомстве отметили, что самолет полностью разрушен — он взорвался при столкновении с землей.
По неподтвержденным данным, пилоты разбившегося штурмовика погибли.
Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач», предназначенного для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.
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Происшествия , Армия , Видео , Министерство обороны , Ставропольский Край
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