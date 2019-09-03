Появилось фото взорвавшегося Су-25

В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье . Кадры опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

«Су-25УБ Артёма и Юры», — говорится в подписи к фотографии.

telegram-канал «Fighterbomber»

Су-25 разбился на Ставрополье 3 сентября. В Минобороны сообщили, что летчики успели катапультироваться, в районе места крушения были обнаружены парашюты. В военном ведомстве отметили, что самолет полностью разрушен — он взорвался при столкновении с землей.

По неподтвержденным данным, пилоты разбившегося штурмовика погибли.

Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач», предназначенного для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.