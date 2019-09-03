Еще одна девочка из России пострадала в Турции

В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка

Еще одна несовершеннолетняя россиянка пострадала в бассейне одного из отелей в Турции. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ее родственников.

Валентина, тетя девочки, рассказала, что ребенок упал с горки в бассейне, ударился головой и захлебнулся. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

«Пульс будто бы есть», — сообщила женщина.

18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга. Под водой ее увидел отец. Мужчина пытался вытащить дочь, но тяга в трубе насоса была сильнее. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь россиянки 10 дней, но спасти ее не удалось.

Еще один инцидент произошел 30 августа. 19-летняя москвичка плавала в бассейне с маской и начала захлебываться. Ее мать предполагала, что девушка просто купается, однако позже ее вытащили из воды без сознания.