Еще одна девочка из России пострадала в Турции

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В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка 

Lenta.ru 57 минут назад
Еще одна несовершеннолетняя россиянка пострадала в бассейне одного из отелей в Турции. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ее родственников.
Пострадавшая в бассейне в Турции девочка из России умерла
Валентина, тетя девочки, рассказала, что ребенок упал с горки в бассейне, ударился головой и захлебнулся. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
«Пульс будто бы есть», — сообщила женщина.
18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга. Под водой ее увидел отец. Мужчина пытался вытащить дочь, но тяга в трубе насоса была сильнее. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь россиянки 10 дней, но спасти ее не удалось.
Еще один инцидент произошел 30 августа. 19-летняя москвичка плавала в бассейне с маской и начала захлебываться. Ее мать предполагала, что девушка просто купается, однако позже ее вытащили из воды без сознания.
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Происшествия , Видео , Турция
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