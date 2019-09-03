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Еще одна девочка из России пострадала в Турции 

Рамблер 22 минуты назад
Маленькая девочка из России, отдыхающая в турецком отеле с семьёй, получила серьёзные травмы в бассейне, сообщает телеканал Рен-ТВ. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии под наблюдением местных медиков.
Пострадавшая в бассейне в Турции девочка из России умерла
О случившемся журналистам рассказала тётя девочки по имени Валентина. По словам женщины, ребёнок упал с горки, стукнулся головой и захлебнулся. На место происшествия сразу вызвали врачей, девочку отвезли в больницу.
«Мы ничего не понимаем пока, не знаем, как будто бы пульс есть, ждем звонка от скорой», — пояснила Валентина.
Это не первый случай в этом сезоне, когда юная россиянка травмируется в турецком бассейне. 18 августа 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, отдыхая в бассейне отеля в Бодруме, получила серьёзные травмы: руку девочки засосало в трубу насоса.
Отец девочки и семеро его помощников сломали трубу и вытащили ребенка вместе с ее частью на руке. Девочка захлебнулась, ее доставили в больницу города Денизли. Она впала в кому, ее сердце останавливалось пять раз, столько же раз врачи запускали его вновь. Спустя 10 дней пострадавшая скончалась.
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Происшествия , Видео , Турция
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