Россиянин установил памятник президенту США и был наказан

Мужчину признали виновным в организации несанкционированной акции. За митинг полиция сочла попытку Кикилыка установить на фасаде дома 31а по улице Калинина табличку с надписью: «Это здание Дегтярского заводоуправления в 1959 году посетил 37-й президент США Ричард Милхаус Никсон. От благодарных жителей Дегтярска и Урала. Июль 2019 года».

Кикилык рассказал изданию, что решил увековечить память Никсона ради повышения инвестиционной привлекательности города и сохранения мира между Россией и США. По словам мужчины, Никсон не просто посещал Дегтярск в 1959 году, но и жил там в 20-е годы, будучи еще ребенком. В англоязычных версиях биографии Никсона об этом факте не упоминается.

При попытке установить памятный знак Кикилыка задержали и доставили в отделение полиции. Дело об административном правонарушении (статья 20.2 КоАП — «Нарушение правил проведения митингов, шествий и других публичных мероприятий») передали в Ревдинский городской суд. Мужчине присудили штраф в 20 тысяч рублей, защита с обвинением не согласна и подала апелляционную жалобу.